جوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يصمدا

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى يجب أن يصمدا، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة حاسمة.

وحث الأمين العام جميع الأطراف على بذل كل جهد ممكن لتجنب انهيار الصفقة والوفاء بالتزاماتهم، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، مع ضرورة معالجة مخاوف إسرائيل الأمنية.

وشدد جوتيريش على أن غزة يجب أن تظل جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة.

وأشار إلى أهمية التعامل مع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ككيان واحد تحت حكومة فلسطينية واحدة.

ودعا إلى وقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية، بما في ذلك توسيع المستوطنات والتهديدات بالضم.