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إعلام عبري: 39% من الإسرائيليين يستبعدون استكمال صفقة التبادل

05:03 م الجمعة 28 فبراير 2025

صفقة تبادل الأسرى أرشيفية

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وكالات

أظهر استطلاع لصحيفة "معاريف" أن 35% من الإسرائيليين يعتقدون أن صفقة التبادل سوف تنفذ كلها، في حين يعتقد 39% منهم أنها لن تستكمل.

وفي استطلاع للقناة الـ 14 الإسرائيلية، قال 55% من الإسرائيليين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يبذل جهودا كافية لتطبيق خطة التهجير من غزة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المقابل، يعتقد 25% من الإسرائيليين أن نتنياهو يبذل جهدا كافيا لتطبيق خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.

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