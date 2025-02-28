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قطر تطلب توضيحا من "العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين

04:05 م الجمعة 28 فبراير 2025

محكمة العدل الدولية

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وكالات
قدمت قطر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، أكدت فيها وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في مذكرة مكتوبة قدمتها قطر إلى العدل الدولية لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.

وأعربت قطر عن ثقتها في أن رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

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محكمة العدل الدولية تل أبيب فلسطين إسرائيل قطر
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