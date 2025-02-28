بعد هبوب الإعصار جارانس.. دعوات للسكان في ريونيون الفرنسية بعدم الخروج من المنازل

باريس- (أ ب)

دعت السلطات السكان في جزيرة ريونيون الفرنسية بالمحيط الهندي إلى البقاء في منازلهم، اليوم الجمعة، حيث جلب الإعصار الإستوائي جارانس أمطارا غزيرة ورياحا عاتية تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة مما تسبب في فيضانات وانقطاع الطاقة ولحقت أضرار بالمباني.

وقال إقليم ريونيون في بيان إن 683 شخصا لجأوا إلى الملاجئ الطارئة، كما تم إجلاء 58 آخرين كإجراء احترازي جراء خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. ولم يتم تسجيل خسائر بشرية.

وأفادت السلطات بانقطاع التيار الكهربي عن نحو 30 % من المنازل وليس لدى حوالي 10 % من السكان البالغ عددهم 885 ألف شخص بالجزيرة مياه صالحة للشرب.

وتحدث الإقليم عن أن الرياح العاتية اقتلعت الأسقف والأبواب والنوافذ من الكثير من المباني.

ورفعت السلطات التحذير البنفسجي من الأعاصير، وهو الأعلى، صباح اليوم الجمعة، مما يسمح لأجهزة الإنقاذ ببدء العمليات. غير أن الجزيرة مازالت تحت تحذير من اللون الأحمر، جرى الطلب من السكان البقاء في أماكن مغلقة حيث من المتوقع أن تستمر الرياح العاتية طوال اليوم.

وقالت وكالة الطقس الوطنية "ماتيو فرانس" إنه جرى تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 214 كيلومترا في الساعة في المطار الرئيسي بالجزيرة.





