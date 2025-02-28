أبو الغيط يهنئ رئيس مجلس الوزراء اللبناني بحصول حكومته على الثقة

القاهرة- (د ب أ)

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمناسبة حصول حكومته على ثقة مجلس النواب اللبناني، متمنيا له النجاح في تنفيذ الأهداف المهمة التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن أبو الغيط اعتبر أن الثقة التي حصلت عليها الحكومة الجديدة تشكل انطلاقة مهمة للعهد الجديد بما يحمله من تطلعات الشعب اللبناني، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، والتي أعاقت تنفيذ إصلاحات جوهرية ولم تمكن لبنان من استرداد عافيته بعد.

ومنح المجلس النيابي اللبناني أول أمس الأربعاء ثقته لحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته، التي استمرت ليومين، بأكثرية 95 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء مناقشة البيان الوزاري أن" 48 نائباً تناوبوا على الكلام على مدى 14 ساعة قبل الظهر وبعد الظهر في يومي 25و26 فبراير/شباط الحالي".

وبعد التصويت ، أعلن بري أن حكومة نواف سلام نالت" ثقة 95 نائباً و12 نائباً حجبوا الثقة عن الحكومة، وامتنع 4 نواب عن التصويت".





