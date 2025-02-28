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رويترز عن مسؤولين إسرائيليين: مساع لتمديد المرحلة الثانية من اتفاق غزة

03:03 م الجمعة 28 فبراير 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك مساع لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بحيث تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 3 أسرى أسبوعيا مقابل محتجزين فلسطينيين.

وفيما سبق قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز إن الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 42 يوما إضافيا.

وأضاف المصدران أن حركة حماس ترفض محاولات التمديد وتريد الانتقال إلى المرحلة الثانية كما هو متفق عليه.

وطالبت حركة حماس اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "للدخول الفوري في المرحلة الثانية" من اتفاق الهدنة، مع قرب انتهاء المرحلة الأولى منه السبت.

وأكدت حماس في بيان "التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله"، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "للالتزام بشكل كامل" بدورها في الاتفاق و"الدخول الفوري في المرحلة الثانية دون أي تلكؤ أو مراوغة".

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