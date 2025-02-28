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الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تمشيط بين بلدتي ميس الجبل وبليدا في جنوب لبنان

02:36 م الجمعة 28 فبراير 2025

الجيش الاسرائيلي

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بيروت- (د ب أ)

نفذ الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة عملية تمشيط بين بلدتي ميس الجبل وبليدا في جنوب لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، قامت القوات الإسرائيلية ظهر اليوم بعملية تمشيط مكثف من موقع العاصي باتجاه منطقة الجدار بين ميس الجبل وبليدا".

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ صباح اليوم الجمعة عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة للأطراف الجنوبية لبلدة عيترون في جنوب لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ،تعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون جنوب لبنان صباح اليوم الجمعة "لعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة ، تزامنت مع الاستعدادات لتشييع 130 شهيدا وشهيدة من أبنائها" .

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية . ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي.

ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق بل قامت خلال الفترة التي بقيت فيها في جنوب لبنان بعمليات تفجير وتجريف ونسف. ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

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