إضراب عام واشتباكات في اليونان للمطالبة بالعدالة لضحايا أسوأ كارثة قطارات في البلاد

وكالات

احتشد مئات الآلاف في أنحاء اليونان اليوم الجمعة للمطالبة بتحقيق العدالة في الذكرى الثانية لحادث القطار الأكثر دموية في البلاد على الإطلاق، وتوقفت الرحلات الجوية والبحرية والقطارات بسبب إضراب العمال، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

ولقى 57 شخصًا مصرعه حين اصطدم قطار ركاب كان يمتلئ بالطلاب بقطار شحن في 28 فبراير 2023 بالقرب من ممر تيمبي بوسط اليونان.

وأطلقت الشرطة اليونانية قنابل الغاز لتفريق المحتجين أمام البرلمان، فيما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أمام البرلمان.

ورغم مرور عامين، لم تعالج فجوات السلامة التي تسببت في الحادث، وفقا لما توصل إليه تحقيق يوم الخميس. ولم يكتمل بعد تحقيق قضائي منفصل ولم تتم إدانة أحد في الحادث.

وتم التخطيط لاحتجاجات حاشدة في عشرات المدن في جميع أنحاء البلاد. وتوقفت جميع الرحلات الجوية الدولية والمحلية بعد أن انضم مراقبو الحركة الجوية إلى البحارة وسائقي القطارات والأطباء والمحامين والمعلمين في إضراب عام لمدة 24 ساعة لإحياء ذكرى ضحايا الحادث.

وأغلقت الشركات أبوابها وألغت المسارح عروضها.

وبحلول الصباح الباكر بدأ الآلاف في التجمع في ساحة سينتاجما بوسط العاصمة وسط حضور للشرطة المجهزة بمعدات مكافحة الشغب. وكتب على لافتة "حكومة القتلة".

وتنفي الحكومة ارتكاب أي مخالفات وتقول إن الأمر متروك للقضاء للتحقيق في الحادث.

وأثار هذا غضب كثيرين في اليونان التي يشيع فيها عدم الثقة في الحكومة منذ أزمة الديون بين عامي 2009 و2018 التي عانى خلالها الملايين نتيجة لتدني أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية.