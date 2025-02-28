بابا الفاتيكان يتجاوز المرحلة الحرجة بعد أسبوعين من نقله للمستشفى

روما- (أ ب)

أشار الأطباء اليوم الجمعة، إلى أن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول تجاوز المرحلة الحرجة بعد أسبوعين من إصابته بالالتهاب الرئوي، دون الإعلان عن تجاوزه الخطر بشكل تام.

كما أشارت تحديثات الفاتيكان في وقت مبكر اليوم الجمعة، إلى وضع طبيعي وروتيني، حيث واصل البابا /88 عاما/ التعافي في مستشفى جيميلي بالعاصمة الإيطالية روما.

وقال الفاتيكان: "كما كان الحال خلال الأيام الماضية، كانت الليلة هادئة والبابا يستريح الآن".

وفي نشرتهم المسائية أمس الخميس، قال الأطباء إن الحالة السريرية للبابا أكدت أنه يتحسن.

ولليوم الثاني على التوالي، تجنب الأطباء قول إن البابا بحالة حرجة، مشيرين إلى أنه تجاوز المرحلة الأكثر صعوبة من العدوى. ولكن، بوضع الإصابة المعقدة في رئتيه في الاعتبار، قالوا "الاستقرار السريري مطلوب لمزيد من الأيام"، قبل تعديل تشخيصه رسميا وقول إنه خرج من مرحلة الخطر.

ويرقد البابا فرنسيس مستشفى جيميلي منذ 14 فبراير بعد تفاقم التهاب في الشعب الهوائية.