إعلان

رئيسة المفوضية الأوروبية: الهند والاتحاد الأوروبي اتفقا على إبرام اتفاق تجارة حرة العام الجاري

11:25 ص الجمعة 28 فبراير 2025

أورسولا فون دير لاين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيودلهي- (أ ب)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي والهند اتفقا على إبرام اتفاق تجارة حرة معلق منذ أمد طويل العام الجاري، وأن الطرفين سيعززان علاقاتهما في مجالات التجارة والتكنولوجيا والاتصالات والدفاع.

وقالت فون دير لاين في خطاب لمركز بحثي في نيودلهي: "حان الوقت لنكون عمليين وطموحين، ونعيد ترتيب أولوياتنا وفقا للواقع الحاضر".

وأضافت: "يمكنكم الاعتماد على التزامي الكامل بالتأكد من تطبيقنا للاتفاق... إن اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند سيكون أكبر اتفاق من هذا النوع في العالم".

وتجري فون دير لاين زيارة للهند تمتد يومين بدأت أمس الخميس، ويرافقها قادة بارزون من دول بالاتحاد الأوروبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

باقة برامج رمضان 2025 من مصراوي.. تنوع يجمع بين الفائدة والمتعة
"السبت فلكيًا.. هل يمكن رؤية هلال رمضان ليكون الأحد أول أيام الشهر المبارك 2025؟"
تجسيد مبشرين بالجنة والفتنة الكبرى.. مسلسل "معاوية" يثير الجدل قبل عرضه
أجمل رسائل وصور التهنئة بمناسبة حلول رمضان 2025