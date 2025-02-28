رئيسة المفوضية الأوروبية: الهند والاتحاد الأوروبي اتفقا على إبرام اتفاق تجارة حرة العام الجاري

نيودلهي- (أ ب)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي والهند اتفقا على إبرام اتفاق تجارة حرة معلق منذ أمد طويل العام الجاري، وأن الطرفين سيعززان علاقاتهما في مجالات التجارة والتكنولوجيا والاتصالات والدفاع.

وقالت فون دير لاين في خطاب لمركز بحثي في نيودلهي: "حان الوقت لنكون عمليين وطموحين، ونعيد ترتيب أولوياتنا وفقا للواقع الحاضر".

وأضافت: "يمكنكم الاعتماد على التزامي الكامل بالتأكد من تطبيقنا للاتفاق... إن اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند سيكون أكبر اتفاق من هذا النوع في العالم".

وتجري فون دير لاين زيارة للهند تمتد يومين بدأت أمس الخميس، ويرافقها قادة بارزون من دول بالاتحاد الأوروبي.