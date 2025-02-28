الحكومة الألمانية تدفع مساعدات عودة لـ 133 لاجئا من سوريا

برلين- (د ب أ)

استفاد عشرات اللاجئين حتى الآن من عرض الحكومة الألمانية لدعم العودة الطوعية للسوريين إلى موطنهم، والذي يُجرى تنفيذه منذ يناير الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه حتى 16 فبراير الجاري غادر 40 شخصا ممن استفادوا من هذا الدعم.

وبحسب البيانات، فإن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين ينظم منذ 13 يناير الماضي دعم المغادرة الطوعية إلى سوريا في إطار برنامج مشترك بين الحكومة الاتحادية والولايات.

ويقدم البرنامج الدعم المالي والتنظيمي للمهاجرين المعوزين في عودتهم الدائمة إلى موطنهم أو إلى بلد ثالث مستعد لقبولهم. ويخصص البرنامج دعما للسفر قدره 200 يورو للشخص البالغ و100 يورو للقاصر. وفي حالة الضرورة يُجرى أيضا تخصيص دعم إضافي لتكالف طبية بقيمة تصل إلى ألفي يورو، فضلا عن مساعدة مالية لبدء الحياة من جديد بقيمة 1000 يورو للبالغين و500 يورو للطفل أو المراهق. ويبلغ الحد الأقصى لهذا الدعم 4 آلاف يورو لكل أسرة.

وعقب المغادرة، يمكن للولايات الألمانية تقديم طلب إلى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين للحصول على إعادة تمويل للتكاليف التي تم تكبدها. وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، تم عبر هذا الإجراء تعويض الولايات عن تكاليف متكبدة لـ85 حالة مغادرة طوعية إلى سوريا في عام 2024 إلى جانب 8 حالات مغادرة تمت خلال هذا العام قبل دخول البرنامج حيز التنفيذ، بحيث يصبح إجمالي عدد الذين استفادوا من خدمات البرنامج الحكومي الجديد للمغادرة الطوعية 133 فردا حتى الآن

وفي المقابل، أكد المتحدث أن هذا لا يمثل العدد الإجمالي للاجئين الذين غادروا ألمانيا طوعا إلى سوريا، بل فقط الحالات التي قدمت فيها الولايات طلب لإعادة تمويل التكاليف إلى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين.

وبحسب السجل المركزي للأجانب في ألمانيا، بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 975 ألفا و61 مواطنا سوريا، من بينهم 10 آلاف و231 شخصا ملزمين بمغادرة البلاد. وتم التساهل مع بقاء 9 آلاف و156 فردا منهم.

ووفقا للمتحدث باسم الوزارة، تواصل وزارة الداخلية الألمانية العمل على إيجاد حل يسمح للسوريين "بإجراء رحلات قصيرة الأمد إلى وطنهم لتقييم الوضع استعدادا لعودة طوعية دائمة" دون أن يفقدوا وضع الحماية في ألمانيا.

وأطاح تحالف من المتمردين بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" الإسلامية، التي تقود سوريا عبر حكومة انتقالية، بالرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.





