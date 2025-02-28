الأمم المتحدة: تطعيم 600 ألف طفل فلسطيني في غزة ضد شلل الأطفال

نيويورك- (أ ب)

أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس أن حملة تطعيم استمرت لمدة خمسة أيام أسفرت عن تطعيم أكثر من 600 ألف طفل فلسطيني في غزة تحت سن العاشرة ضد مرض شلل الأطفال.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، انتهاء الحملة ، التي انطلقت بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي من دير البلح وخان يونس في ديسمبر ويناير الماضيين.

وفي سبتمبر وأكتوبر الماضيين، تم الوصول إلى أكثر من 95% من بين 640 ألف طفل مستهدفين في جولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال. وجرت تلك الحملة بعد تسجيل أول حالة شلل أطفال في غزة منذ 25 عاما، لطفل يبلغ من العمر عشرة أشهر، أصبح حاليا يعاني من الشلل في ساقه.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنه بما أن فيروس شلل الأطفال لا يزال موجودًا في البيئة، فإن الجولة الأخيرة من حملات التطعيم التي انتهت يوم الأربعاء الماضي كانت ضرورية للوصول إلى كل طفل وتعزيز مناعة السكان.

وأضافت المنظمة، ومقرها جنيف، أن الملاجئ المكتظة في غزة والمرافق الصحية والمياه والصرف الصحي المتضررة بشدة "تخلق ظروفا مثالية لانتشار فيروس شلل الأطفال".