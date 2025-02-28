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ستارمر يستضيف قمة أوروبية في لندن الأحد المقبل للتباحث بشأن أوكرانيا

10:20 ص الجمعة 28 فبراير 2025

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

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لندن- (د ب أ)

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأكثر من 12 زعيما أوروبيا في لندن بعد غد الأحد، للتباحث بشأن الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها أوروبا لكييف في حالة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الاجتماع سوف يسمح لستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاع الزعماء الأوروبيين على نتائج المحادثات التي أجرياها بشكل منفصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن هذا الأسبوع.

وذكرت بلومبرج أن ستارمر وجه الدعوة لحضور الاجتماع إلى زعماء ألمانيا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا وتركيا وفنلندا والسويد والتشيك ورومانياز ومن المتوقع أن يشارك أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن ستارمر سوف يعقد محادثات منفصلة مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.

وكان ستارمر أشاد أمس الخميس بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا، ولكنه قال"لا يمكن أن يكون هناك سلام يكافئ المعتدي".

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مع ترامب بالبيت الأبيض عقب إجراء الزعيمين محادثات حول الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، "يتعين على التاريخ أن يقف في صف صانع السلام، وليس الغازي".

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