الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب بشأن انضمام أوكرانيا للناتو

وكالات

علق الاتحاد الأوروبي على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، بشأن ضرورة أن يكون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا أولوية، مشدداً على أنها لن تنضم لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس، أنّ الضمانة الأمنية الأفضل لأوكرانيا تتمثل بانضمامها لحلف شمال الأطلسي.

واتهمت في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقوع في الفخ الروسي بموقفه الداعي لإغلاق باب الناتو أمام كييف.

كما حذّرت كالاس من أنّ الأوروبيين لن يتمكّنوا من المساعدة في التوصّل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا ما لم يشاركوا مع الولايات المتحدة في المفاوضات التي أقصاهم عنها حتى الآن الرئيس الأمريكي عبر تفاوضه مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق تعبيرها.

جاء هذا بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس، على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل اتخاذ قرار بشأن نشر قوات حفظ سلام دولية في أوكرانيا.

وشدد على أن أوكرانيا لن تنضم لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

كذلك أكد على ثقته بأنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيحترم أيّ اتفاق سلام مع أوكرانيا، وذلك بعد ثلاث سنوات على بدء العملية العسكري الروسية بهذا البلد.