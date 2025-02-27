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ستارمر يشيد بجهود ترامب لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

11:28 م الخميس 27 فبراير 2025

كير ستارمر

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(أ ب)

أشاد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، اليوم الخميس بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا، ولكنه قال "لا يمكن أن يكون هناك سلام يكافئ المعتدي".

وقال ستارمر في مؤتمر صحفي مع ترامب في البيت الأبيض بعد أن أجرى الزعيمان محادثات حول الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، "يتعين على التاريخ أن يقف في صف صانع السلام، وليس الغازي".

وقال ترامب في وقت سابق اليوم الخميس، إنه واثق من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيفي بوعده" إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء غزو موسكو لأوكرانيا.

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