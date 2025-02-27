ترامب: سوف نخرج بحلول جيدة في غزة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إننا نعمل بجهد في الشرق الأوسط وغزة وسوف نخرج بحلول جيدة جدا".

كان رؤساء جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا قالوا في مقال مشترك، أن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم قطاع غزة يُعَدّ تطهيرًا عرقيًا.

وأكدوا أن حكوماتهم ستلتزم بمذكرات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد الرؤساء على أنهم سيمنعون سفن الإمدادات العسكرية لإسرائيل من استخدام موانئ دولهم.