إعلان

ترامب: سوف نخرج بحلول جيدة في غزة

11:26 م الخميس 27 فبراير 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إننا نعمل بجهد في الشرق الأوسط وغزة وسوف نخرج بحلول جيدة جدا".

كان رؤساء جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا قالوا في مقال مشترك، أن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم قطاع غزة يُعَدّ تطهيرًا عرقيًا.

وأكدوا أن حكوماتهم ستلتزم بمذكرات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد الرؤساء على أنهم سيمنعون سفن الإمدادات العسكرية لإسرائيل من استخدام موانئ دولهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل نتنياهو قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ستارمر يشيد بجهود ترامب لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"السبت فلكيًا.. هل يمكن رؤية هلال رمضان ليكون الأحد أول أيام الشهر المبارك 2025؟"
بفارق 52 دقيقة.. تعرف على أقصر وأطول يوم صيام في رمضان 2025
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)