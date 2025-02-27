الاتحاد الأوروبي: انضمام أوكرانيا للناتو هو الضمانة الأمنية الأفضل

وكالات

اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الضمانة الأمنية الأفضل لأوكرانيا تكمن في انضمامها لحلف شمال الأطلسي.

واتهمت الوزيرة ترامب في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" بالوقوع في "الفخ الروسي" بموقفه الذي يدعو لإغلاق باب الناتو أمام كييف.

وحذرت كالاس في تصريح لها الخميس من أن الأوروبيين لن يتمكنوا من المساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا ما لم يشاركوا مع الولايات المتحدة في المفاوضات التي أقصاهم عنها ترامب حتى الآن من خلال تفاوضه مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي تصريحات بعد تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل اتخاذ قرار بشأن نشر قوات حفظ سلام دولية في أوكرانيا، مشدداً على أن أوكرانيا لن تنضم للناتو.

وأعرب ترامب عن ثقته بأن بوتين سيحترم أي اتفاق سلام مع أوكرانيا، بعد ثلاث سنوات على بداية العملية العسكرية الروسية في هذا البلد.