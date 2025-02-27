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غارة إسرائيلية قرب ضريح الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين

11:06 م الخميس 27 فبراير 2025

غارة إسرائيلية قرب ضريح الأمين العام السابق لحزب ا

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( د ب أ )

أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم الخميس، على المنطقة الواقعة قرب ضريح الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان.

وكان قتيلان قد سقطا في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية عصر اليوم الخميس، على منطقة الهرمل في البقاع شرق لبنان، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للأعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية.

ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق بل قامت خلال الفترة التي بقيت فيها في جنوب لبنان بعمليات تفجير وتجريف ونسف. ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

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طائرة مسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان حزب الله هاشم صفي الدين لبنان وإسرائيل
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