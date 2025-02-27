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رايتس ووتش: إسرائيل تمنع عمال الرعاية الصحية من دخول غزة

10:28 م الخميس 27 فبراير 2025

منظمة هيومان رايتس ووتش

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وكالات

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن السلطات الإسرائيلية تمنع العاملين في مجال الرعاية الصحية من دخول قطاع غزة.

كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلت عن تحقيق للجيش الإسرائيلي، أن الجيش كان يعتقد أن الحرب القادمة لإسرائيل ستكون متعددة الجبهات.

وأضافت الصحيفة أن أعداء إسرائيل كانوا أكثر استعداداً لخوض حرب متعددة الجبهات مما كانت تقديرات الجيش الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة أن يوم 7 أكتوبر شهد انهيار التصور الإسرائيلي بأن الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يمكن إدارته.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحور الذي تقوده إيران كان قد وضع خططاً لتدمير إسرائيل.

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منظمة هيومن رايتس ووتش قطاع غزة عمال الرعاية الصحية بغزة
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