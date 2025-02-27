ترامب لرئيس وزراء بريطانيا: أوكرانيا لن تنضم للناتو

وكالات

بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض، الخميس، لإجراء محادثات بشأن الملف الأوكراني.

وخلال اللقاء، أكد ترامب ثقته بأنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيحترم أيّ اتفاق سلام مع أوكرانيا، وذلك بعد ثلاث سنوات على بدء العملية العسكري الروسية بهذا البلد.

وقال ترامب إنّ بوتين "سيفي بوعده"، معلناً أن روسيا وأوكرانيا ستوافقان على إنهاء الحرب.

كما لفت إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل اتخاذ قرار بشأن نشر قوات حفظ سلام دولية، مشدداً على أن أوكرانيا لن تنضم لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتابع أن إبرام الاتفاق يجب أن يحظى بالأولوية، وذلك في موقف معاكس للعواصم الأوروبية التي ترغب بأن تكون خطوات ضمان الأمن في أوكرانيا، جزءا من المباحثات للتوصل إلى تسوية للحرب.

كذلك أكد على أنه سيوقع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، اتفاقا بشأن استغلال الموارد المعدنية في أوكرانيا، قائلاً: "سنوقع الاتفاق معا".

إلى ذلك، قلّل ترامب من أهمية وصفه قبل بضعة أيام نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "ديكتاتور". وسأل صحفيون الرئيس الأمريكي عن الوصف الذي أطلقه على نظيره في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي فأجاب "هل قلت ذلك فعلا؟ لا أصدق أنني قلت ذلك"، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن العلاقات مع زيلينسكي توترت قليلا، وفق تعبيره.

بالمقابل، شدد ستارمر على أي اتفاق بشأن أوكرانيا يجب أن يكون دائما ولا ينتهك.أيضا أعلن أنه سيناقش مع ترامب كيفية التأكد من التزام روسيا باتفاق السلام المحتمل.

وشكر رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الأمريكي على إحياء إمكانية التوصل للسلام في أوكرانيا، موصلا له رسالة من الملك تشارلز تحمل دعوة لزيارة بريطانيا.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الثالث وسط مباحثات جهود أمريكية لحل الأزمة.

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد صادق الإثنين الماضي، قرارا أعدته الولايات المتحدة تضمن تخفيفا في موقف المنظمة الدولية الراسخ بشأن الحرب.

واعتمد المجلس تأييد روسيا مشروع قرار أمريكي يدعو إلى إرساء سلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، لكن من دون أن يتضمّن أيّ إشارة إلى وحدة أراضي هذا البلد، رغم تحفّظات حلفاء كييف الأوروبيين.

كما جاء بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الروسية في أوكرانيا.