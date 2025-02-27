ترامب يتهرب من سؤال بشأن مساعدة بريطانيا إذا هاجمتها روسيا

القاهرة- مصراوي

خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، سُئل "ترامب" عما إذا كانت الولايات المتحدة ستساعد القوات البريطانية إذا تعرضت للهجوم من قبل روسيا أثناء قيامها بمهمة حفظ سلام في أوكرانيا.

وأجاب ترامب على سؤال ستارمر قائلا: "كما تعلم البريطانيين لا يحتاجون إلى الكثير من المساعدة. يمكنهم الاعتناء بأنفسهم بشكل جيد للغاية، كان البريطانيون جنودًا رائعين وجيش لا يصدق ويمكنهم الاعتناء بأنفسهم. لكن إذا احتاجوا إلى المساعدة، فسأكون دائمًا مع البريطانيين، وسأكون دائمًا معهم ".

وتحدث ستارمر بعد فترة وجيزة، قائلاً للصحفيين، "لقد كنا دائمًا ندعم بعضنا البعض بين بلدينا، ولهذا السبب يعد هذا أكبر تحالف للازدهار والأمن، على ما أعتقد، شهده العالم على الإطلاق".

وفي وقت سابق تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن تصريحاته التي في وقت سابق والتي وصف فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالديكتاتور.

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كان متمسكا بتعليقاته السابقة التي وصفت زيلينسكي بأنه "ديكتاتور"، اعترض ترامب قائلا: "هل قلت ذلك ؟" يسأل ترامب. "لا أصدق أنني قلت ذلك. السؤال التالي".

وأكد ترامب في الوقت ذاته أنه سيوقع مع زيلينسكي يوم غد الجمعة اتفاقًا بشأن استغلال الموارد المعدنية في أوكرانيا.

وقال ترامب بينما بدأ محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "سنوقع الاتفاق معًا".