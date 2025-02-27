إعلان

"هل قلت ذلك ؟".. ترامب يتراجع عن وصفه زيلينسكي بالديكتاتور

09:35 م الخميس 27 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته التي في وقت سابق والتي وصف فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالديكتاتور.

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كان متمسكا بتعليقاته السابقة التي وصفت زيلينسكي بأنه "ديكتاتور"، اعترض ترامب قائلا: "هل قلت ذلك ؟" يسأل ترامب. "لا أصدق أنني قلت ذلك. السؤال التالي".

وأكد ترامب في الوقت ذاته أنه سيوقع مع زيلينسكي يوم غد الجمعة اتفاقًا بشأن استغلال الموارد المعدنية في أوكرانيا.

وقال ترامب بينما بدأ محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "سنوقع الاتفاق معًا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب يصف زيلينسكي بالديكتاتور فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان غدًا
بفارق 52 دقيقة.. تعرف على أقصر وأطول يوم صيام في رمضان 2025
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)