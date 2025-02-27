"هل قلت ذلك ؟".. ترامب يتراجع عن وصفه زيلينسكي بالديكتاتور

القاهرة- مصراوي

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته التي في وقت سابق والتي وصف فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالديكتاتور.

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كان متمسكا بتعليقاته السابقة التي وصفت زيلينسكي بأنه "ديكتاتور"، اعترض ترامب قائلا: "هل قلت ذلك ؟" يسأل ترامب. "لا أصدق أنني قلت ذلك. السؤال التالي".

وأكد ترامب في الوقت ذاته أنه سيوقع مع زيلينسكي يوم غد الجمعة اتفاقًا بشأن استغلال الموارد المعدنية في أوكرانيا.

وقال ترامب بينما بدأ محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "سنوقع الاتفاق معًا".