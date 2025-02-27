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إعلام عبري: في 7 أكتوبر انهار تصور إسرائيل بأن الصراع مع حماس يمكن إدارته

09:31 م الخميس 27 فبراير 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تحقيق للجيش الإسرائيلي، أن الجيش كان يعتقد أن الحرب القادمة لإسرائيل ستكون متعددة الجبهات.

وأضافت الصحيفة أن أعداء إسرائيل كانوا أكثر استعداداً لخوض حرب متعددة الجبهات مما كانت تقديرات الجيش الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة أن يوم 7 أكتوبر شهد انهيار التصور الإسرائيلي بأن الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يمكن إدارته.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحور الذي تقوده إيران كان قد وضع خططاً لتدمير إسرائيل.

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