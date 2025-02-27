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السعودية تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان موقفها الثابت والداعم للسودان

09:21 م الخميس 27 فبراير 2025

السفير عبد المحسن بن خثيلة

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(د ب أ)

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، موقف السعودية الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق لتجاوز الأزمة الراهنة، والوصول إلى حل سياسي مستدام يجنب البلاد ويلات الحروب.

وأشار بن خثيلة في كلمته أمام المجلس، إلى جهود المملكة الكبيرة لحل الأزمة، حيث استضافت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف المتنازعة في السودان من خلال مباحثات جدة، التي هدفت إلى تحقيق الالتزام بحماية المدنيين، ووقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي يحفظ أمن واستقرار السودان، ويضمن تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.

وشدد المسؤول السعودي على أن الحل يبدأ بوقف القتال وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، تمهيدًا لمستقبل سياسي مستقر وآمن يحقق تطلعات الشعب السوداني.

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