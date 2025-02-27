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الجيش السوداني يواصل التصدي لقوات الدعم السريع ويحرز تقدماً في الخرطوم

09:04 م الخميس 27 فبراير 2025

الجيش السوداني

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وكالات

دوت أصوات انفجارات عنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم، في وقت أعلن فيه الجيش السوداني تصديه لمسيرات قوات الدعم السريع التي استهدفت مطار مرَوي الدولي في الشمال.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه سمع دوي انفجارات في وسط الخرطوم، بينما أكد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن الجيش يحقق تقدماً في تطهير وتأمين جنوب ووسط الخرطوم وتعزيز حماية المدنيين.

وأضاف حمزة، في كلمة له خلال تفقده سلاح المدرعات في منطقة الشجرة جنوبي الخرطوم، أن احتفال الولاية بالنصر النهائي على قوات الدعم السريع سيكون قريباً.

وأشاد بدور سلاح المدرعات في صد أكثر من 100 هجوم على ما وصفه بـ "المليشيا الإرهابية" وتكبيدها خسائر كبيرة.

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الخرطوم الجيش السوداني قوات الدعم السريع السودان
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