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وزير دفاع الاحتلال: تحويل جميع تحقيقات 7 أكتوبر إلى نتنياهو

09:02 م الخميس 27 فبراير 2025

هجوم 7 أكتوبر أرشييفية

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وكالات

قالت هيئة البث -نقلا عن مكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه جرى تحويل جميع التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كان رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، قال في تعليق على تحقيقات الجيش، إنه لا توجد مشكلة في الاعتراف بأننا أخطأنا في السابع من أكتوبر، وأتحمل المسؤولية.

وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتقه، حيث تولى قيادة الجيش في ذلك اليوم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدم انضمام حزب الله إلى القتال مع حماس في وقت مبكر كان بسبب غياب التنسيق بين الطرفين.

وأضاف التحقيق أنه في 7 أكتوبر انهار مفهوم إدارة الصراع والدفاع ضد حماس على خط التماس، مما أدى إلى فشل استخباراتي ناتج عن مشاكل عميقة في نظام الاستخبارات الإسرائيلي.

وتابع التحقيق أن حماس كانت قد خططت لاقتحام غلاف غزة في عيد الفصح اليهودي عام 2023، لكنها أجلت العملية بهدف تجهيز قواتها الخاصة بشكل أفضل.

وأشار التحقيق إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يكن لديه خطة طوارئ للتعامل مع سيناريو غزو بري، كما فاجأت حماس سلاح الجو بقدرتها على نقل مسلحيها عبر المظلات الطائرة.

كما أكد التحقيق أن قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة لم يغادر قاعدة رعيم في 7 أكتوبر.

وختم التحقيق بالإشارة إلى أن "تحرير فلسطين" كان الهدف الرئيسي لحماس، وقد اعتبرت الحركة أن هذا الهدف قابل للتحقيق.

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