الاتحاد الأوروبي يرد بقوة على تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية

(أ ب )

رد الاتحاد الأوروبي بقوة، اليوم الخميس، على ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الاتحاد المؤلف من 27 دولة يسعى إلى إلحاق الأذى بالولايات المتحدة، وحذر من أنه سيرد بقوة على أي تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي.

وأدى السجال المتبادل بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، في أعقاب تعليقات ترامب، التي استهدفت حليفاً قديماً وشريكا اقتصاديا للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، في تعميق الخلاف عبر الأطلسي الذي اتسع بالفعل بسبب تحذيرات ترمب من أن واشنطن ستتخلى عن الضمانات الأمنية التي تقدمها لحلفائها الأوروبيين.

جاء الرد الأوروبي اليوم الخميس بعد أن قال ترامب للصحفيين إن "الاتحاد الأوروبي تأسس من أجل خداع الولايات المتحدة. هذا هو الغرض منه، وقد قاموا بعمل جيد"، مضيفًا أن هذا الأمر سيتوقف فورًا تحت رئاسته للولايات المتحدة.

وشن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، هجومًا مضادًا. وقال توسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "لم يتم تشكيل الاتحاد الأوروبي لخداع أي شخص. بل على العكس تمامًا. لقد تم تشكيله للحفاظ على السلام، وبناء الاحترام بين دولنا، وخلق تجارة حرة وعادلة، وتعزيز صداقتنا عبر الأطلسي. بهذه البساطة".

ووجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ردا قويا على كلام ترامب حيث قال في تصريحات له بشمال إسبانيا "سنتصدى لمن يهاجمنا برسوم غير عادلة وبتهديدات مبطنة لسيادتنا. نحن ملتزمون بالاستعداد للقيام بهذا الأمر".

كما حذر الاتحاد الأوروبي من أن الإعلان عن الرسوم الجمركية سيؤدي إلى اتخاذ تدابير مضادة صارمة ضد الصناعات الأمريكية الشهيرة مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية. وقال سانشيز: "تعمل إسبانيا والاتحاد الأوروبي معًا منذ شهور، وسنتخذ تدابير للرد بحزم. وسنفعل ذلك ككتلة".

وقال المتحدث باسم مفوضية التجارة الأوروبية أولوف جيل إن الاتحاد الأوروبي سيقف في وجه إدارة ترامب إذا تم الإعلان عن التعريفات الجمركية.

وأضاف جيل في بيان: "سيرد الاتحاد الأوروبي بحزم وفورًا ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة. وسنحمي أيضًا مستهلكينا وشركاتنا في كل منعطف. لا يمكن لهم أن يتوقعوا منا أقل من ذلك".

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها في وقت متأخر من مساء أمس إن الولايات المتحدة مستعدة، مضيفا "نحن وعاء الذهب. نحن الشخص الذي يريده الجميع. إنهم يمكنهم الرد. لكن لا يمكن أن يكون ردهم ناجحًا، لأننا لن نتوقف عن الشراء فجأة. لن نشتري المزيد. وإذا حدث ذلك، فسنفوز".

في المقابل رد جيل على تعليقات ترامب اللاذعة حول نشأة الاتحاد الأوروبي وتطوره كقوة اقتصادية، وقال إن "الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق حرة في العالم. وكان ذلك بمثابة نعمة للولايات المتحدة"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي "سهل التجارة، وخفض التكاليف للمصدرين الأمريكيين، ووحد المعايير واللوائح"، مما يسهل الأمر على المصدرين الأمريكيين. ويقدر الاتحاد الأوروبي حجم التجارة بين جانبي الأطلسي بنحو 5ر1 تريليون دولار، وهو ما يمثل نحو 30% من التجارة العالمية.

وقد اشتكى ترامب من العجز التجاري، ولكن في حين يتمتع الاتحاد الأوروبي بفائض كبير في صادرات السلع، يقول الاتحاد إن هذا يعوضه جزئيًا الفائض الأمريكي في تجارة الخدمات.