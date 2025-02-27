نتنياهو: سنواصل العمل من أجل إطلاق سراح أسرانا

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل العمل بشكل متواصل من أجل إطلاق سراح الأسرى ولن تتخلى عن أحد.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدم انضمام حزب الله إلى القتال مع حماس في وقت مبكر كان بسبب غياب التنسيق بين الطرفين.

وأضاف التحقيق أنه في 7 أكتوبر انهار مفهوم إدارة الصراع والدفاع ضد حماس على خط التماس، مما أدى إلى فشل استخباراتي ناتج عن مشاكل عميقة في نظام الاستخبارات الإسرائيلي.

وتابع التحقيق أن حماس كانت قد خططت لاقتحام غلاف غزة في عيد الفصح اليهودي عام 2023، لكنها أجلت العملية بهدف تجهيز قواتها الخاصة بشكل أفضل.

وأشار التحقيق إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يكن لديه خطة طوارئ للتعامل مع سيناريو غزو بري، كما فاجأت حماس سلاح الجو بقدرتها على نقل مسلحيها عبر المظلات الطائرة.

كما أكد التحقيق أن قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة لم يغادر قاعدة رعيم في 7 أكتوبر.

وختم التحقيق بالإشارة إلى أن "تحرير فلسطين" كان الهدف الرئيسي لحماس، وقد اعتبرت الحركة أن هذا الهدف قابل للتحقيق.