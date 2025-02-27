ترامب: روسيا وأوكرانيا سيتوصلان لاتفاق سلام ينهي الحرب

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء استقباله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض، إنه واثق من أن أوكرانيا وروسيا ستؤمنان اتفاق سلام لإنهاء الحرب.

وقال ترامب عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق "يمكننا ذلك". "سنفعل".

ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني في واشنطن الرئيس الأمريكي، في وقت حرج في التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومع استمرار أوكرانيا في الضغط من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والدول الحليفة.

ترامب وستارمر على خلاف حول الدور الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة لضمان الاستقرار الأوكراني إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وبينما رفض ترامب فكرة الضمانات الأمريكية، قال ستارمر إنه من أجل السلام الدائم، فإن الدعم الأمريكي ضروري.

وبالأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من أوروبا أن تأخذ زمام المبادرة بشأن الضمانات لأوكرانيا، قائلاً: "سنجعل أوروبا تفعل ذلك".