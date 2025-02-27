إعلان

ترامب: روسيا وأوكرانيا سيتوصلان لاتفاق سلام ينهي الحرب

08:09 م الخميس 27 فبراير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء استقباله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض، إنه واثق من أن أوكرانيا وروسيا ستؤمنان اتفاق سلام لإنهاء الحرب.

وقال ترامب عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق "يمكننا ذلك". "سنفعل".

ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني في واشنطن الرئيس الأمريكي، في وقت حرج في التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومع استمرار أوكرانيا في الضغط من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والدول الحليفة.

ترامب وستارمر على خلاف حول الدور الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة لضمان الاستقرار الأوكراني إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وبينما رفض ترامب فكرة الضمانات الأمريكية، قال ستارمر إنه من أجل السلام الدائم، فإن الدعم الأمريكي ضروري.

وبالأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من أوروبا أن تأخذ زمام المبادرة بشأن الضمانات لأوكرانيا، قائلاً: "سنجعل أوروبا تفعل ذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب اتفاق سلام ينهي الحرب رئيس الوزراء البريطاني روسيا أوكرانيا إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان غدًا
بفارق 52 دقيقة.. تعرف على أقصر وأطول يوم صيام في رمضان 2025
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)