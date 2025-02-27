مسؤول إسرائيلي: السنوار خطط لهجوم 7 أكتوبر منذ 2017

وكالات

نقلت وكالة "أ. ب" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، تأكيده على أن هجوم 7 أكتوبر كان فشلاً ذريعاً.

وأشار المسؤول إلى أن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن يحيى السنوار بدأ التخطيط للهجوم منذ عام 2017.

وأوضح المسؤول أن القادة العسكريين كانوا يتوقعون غزوًا بريًا من 8 نقاط حدودية، إلا أن حماس شنت هجومًا من أكثر من 60 نقطة.

وأضاف أن الفوضى التي نتجت عن الهجوم أدت إلى وقوع بعض حوادث النيران الصديقة، لكنها كانت محدودة.

كما ذكر أن عناصر حماس هاجموا القوات الإسرائيلية المرسلة وكبار الضباط، مما أدى إلى تعطيل منظومة القيادة والسيطرة.