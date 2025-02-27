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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة مع وزير خارجية ليتوانيا

07:50 م الخميس 27 فبراير 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

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كتبت- أسماء البتاكوشي

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الليتواني كيستوتيس بودريس يوم الخميس ٢٧ فبراير.

وأعرب عبد العاطي عن خالص تهنئته للوزير الليتواني بمناسبة توليه مهام منصبه في ديسمبر ٢٠٢٤، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مبديًا ترحيبه بعقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة، وتطلعه لعقد الدورة القادمة للجنة التعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين مصر وليتوانيا، كما أثنى على تعدد الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى.

وأعرب وزير الخارجية، عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع الجانب الليتواني في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني والحوكمة الالكترونية، والبناء على الزيارة الناجحة للسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ليتوانيا في 2022، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الاستثمارات الليتوانية في مصر، وترتيب زيارات لرجال الأعمال الليتوانيين لمصر، مبرزًا التعاون البرلماني المتنامي بين البلدين.

من جهة أخرى، استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار وبلورة خطة لإعادة الإعمار في غزة، وثمّن في هذا الإطار موقف ليتوانيا الإيجابي إزاء القضية الفلسطينية، والتزامها بحل الدولتين.

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