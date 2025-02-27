اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة مع وزير خارجية ليتوانيا
كتبت- أسماء البتاكوشي
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الليتواني كيستوتيس بودريس يوم الخميس ٢٧ فبراير.
وأعرب عبد العاطي عن خالص تهنئته للوزير الليتواني بمناسبة توليه مهام منصبه في ديسمبر ٢٠٢٤، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مبديًا ترحيبه بعقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة، وتطلعه لعقد الدورة القادمة للجنة التعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين مصر وليتوانيا، كما أثنى على تعدد الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى.
وأعرب وزير الخارجية، عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع الجانب الليتواني في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني والحوكمة الالكترونية، والبناء على الزيارة الناجحة للسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ليتوانيا في 2022، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الاستثمارات الليتوانية في مصر، وترتيب زيارات لرجال الأعمال الليتوانيين لمصر، مبرزًا التعاون البرلماني المتنامي بين البلدين.
من جهة أخرى، استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار وبلورة خطة لإعادة الإعمار في غزة، وثمّن في هذا الإطار موقف ليتوانيا الإيجابي إزاء القضية الفلسطينية، والتزامها بحل الدولتين.
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