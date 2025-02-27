ترحيل 40 رجلا من الويغور المحتجزين في تايلاند منذ أكثر من عقد إلى الصين

(أ ب)

قال مسؤولون تايلانديون وصينيون اليوم الخميس إن مجموعة تضم 40 رجلا من عرقية الويغور ظلوا محتجزين لأكثر من عقد تم ترحيلهم إلى الصين.

وكان هؤلاء الرجال قد وجهوا مناشدة علنية الشهر الماضي لوقف ترحيلهم، مشيرين إلى أنهم سيواجهون السجن واحتمال القتل في الصين.

وحث مسؤولون تايلانديون ودوليون الحكومة التايلاندية على عدم ترحيلهم، محذرين من أن ذلك سيمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.

ووصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس عمليات الترحيل بأنها "انتهاك صريح للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وأضاف تورك: "لقد حث مكتبي السلطات التايلاندية مرارا على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بهؤلاء الأفراد الذين يحتاجون لحماية دولية. إنه من المؤسف للغاية أن تتم إعادتهم قسرا".

وتابع قائلا: "إنه من المهم الآن أن تكشف السلطات الصينية عن أماكن تواجدهم، وأن تضمن أن تتم معاملتهم وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية".

وذكر مسؤول تايلاندي إن الصين قدمت ضمانات بعدم إلحاق الأذى بالرجال.