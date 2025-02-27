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تحقيق جيش الاحتلال: الثمن الذي دفعناه في 7 أكتوبر كان غير محتمل

07:34 م الخميس 27 فبراير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

كشف تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فرقة غزة تعرضت لهجوم مفاجئ في الساعات الأولى من يوم 7 أكتوبر.

وأضاف التحقيق أن الجيش فشل في الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين خلال هذا الهجوم، موضحا أن صد الهجوم بدأ في ساعات الظهيرة.

وأشار التحقيق إلى أن الجيش وجه ضربة قوية لحماس وحزب الله، وشن هجمات في إيران واليمن، مما أدى إلى تغييرات استراتيجية.

وأكمل أن الثمن الذي دفعه الجيش في 7 أكتوبر كان غير محتمل من حيث القتلى والجرحى.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي إيران اليمن حماس غزة
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