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رؤساء جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا: اقتراح ترامب بضم غزة تطهير العرقي

07:26 م الخميس 27 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال رؤساء جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا في مقال مشترك، إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم قطاع غزة يُعَدّ تطهيرًا عرقيًا.

وأكدوا أن حكوماتهم ستلتزم بمذكرات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد الرؤساء على أنهم سيمنعون سفن الإمدادات العسكرية لإسرائيل من استخدام موانئ دولهم.

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