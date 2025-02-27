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بن غفير: مستعد للعودة للحكومة إذا نفذ نتنياهو مقترح ترامب

06:31 م الخميس 27 فبراير 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير استعداده للعودة للحكومة إذا نفذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة توطين الفلسطينيين، حسب قوله.

كان الوزير السابق قال إنه "على مدار عام كامل كنا في مسار لتحقيق النصر المطلق وتدمير العدو والآن تراجعنا إلى الوراء".

وأضاف أن صفقة تبادل إطلاق النار متهورة وتمثل الأكسجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وينتج عنها إطلاق صواريخ من غزة وانفجار حافلات.

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إيتمار بن غفير مقترح ترامب لتهجير غزة إعادة توطين الفلسطينيي وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
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