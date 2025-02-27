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ردًا على مطالبات ترامب بالأسلحة الأمريكية.. أفغانستان: تعال واستردها إن استطعت

06:22 م الخميس 27 فبراير 2025

فصيح الدين فطرت

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وكالات

ردّ قائد الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت، على مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باسترداد الأسلحة والمعدات التي تركها الجيش الأمريكي خلال انسحابه من أفغانستان.

وقال قائد الجيش الأفغاني، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية ودولية، في معرض رده على ترامب: "تعال واستردها إن كنت تستطيع".

وخلال بيان صحفي، أمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على أفغانستان إعادة المعدات العسكرية التي تركها الجيش الأمريكي هناك خلال انسحابه.

وفي أكثر من مناسبة، طالب ترامب باسترداد أسلحة أمريكية خّلفتها قواته في أفغانستان خلال عملية الانسحاب الذي بدأ جزئيا في يوليو عام 2020، واستكمل بشكل نهائي بحلول مايو 2021.

وخلال خطاب ألقاه عشية تنصيبه، قال ترامب إن إدارة سلفه الرئيس السابق جو بايدن أعطت أسلحة تقدر بمليارات الدولارات لحركة طالبان "الإرهابية"، وفق تعبيره.

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