ترامب يطالب باسترداد أسلحة أمريكية تُركت خلال الانسحاب من أفغانستان

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال بيان صحفي، أمس الأربعاء، إن على أفغانستان إعادة المعدات العسكرية التي تركها الجيش الأمريكي هناك خلال انسحابه.

وفي أكثر من مناسبة، طالب ترامب باسترداد أسلحة أمريكية خّلفتها قواته في أفغانستان خلال عملية الانسحاب الذي بدأ جزئيا في يوليو عام 2020، واستكمل بشكل نهائي بحلول مايو 2021.

وخلال خطاب ألقاه عشية تنصيبه، قال ترامب إن إدارة سلفه الرئيس السابق جو بايدن أعطت أسلحة تقدر بمليارات الدولارات لحركة طالبان "الإرهابية"، وفق تعبيره.