نواف سلام يُثمن جهود مصر في دعم وحدة واستقرار لبنان

القاهرة- مصراوي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

وقالت وزارة الخارجية والهجرة في بيان لها، أن "عبد العاطي" نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخالص تهنئة سيادته لرئيس الوزراء اللبناني على حصول حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مصر تُثمن تلك الخطوة الهامة التي تدشن لمرحلة جديدة نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق".

وأكدت وزارة الخارجية، على تضامن مصر الكامل مع لبنان واستمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم لحكومته ومؤسساته الوطنية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة اللبنانية في كافة المجالات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استعادة لبنان لأمنه واستقراره وازدهاره.

ومن جانبه، أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عن بالغ تقديره لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم لبنان على كافة المستويات، وحرص مصر على دعم الجهود الرامية للحفاظ على استقرار ووحدة وسيادة لبنان، مؤكدًا على تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات بين شعبى البلدين الشقيقين.