نواف سلام يُثمن جهود مصر في دعم وحدة واستقرار لبنان
القاهرة- مصراوي
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.
وقالت وزارة الخارجية والهجرة في بيان لها، أن "عبد العاطي" نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخالص تهنئة سيادته لرئيس الوزراء اللبناني على حصول حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مصر تُثمن تلك الخطوة الهامة التي تدشن لمرحلة جديدة نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق".
وأكدت وزارة الخارجية، على تضامن مصر الكامل مع لبنان واستمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم لحكومته ومؤسساته الوطنية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.
كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة اللبنانية في كافة المجالات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استعادة لبنان لأمنه واستقراره وازدهاره.
ومن جانبه، أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عن بالغ تقديره لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم لبنان على كافة المستويات، وحرص مصر على دعم الجهود الرامية للحفاظ على استقرار ووحدة وسيادة لبنان، مؤكدًا على تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات بين شعبى البلدين الشقيقين.
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