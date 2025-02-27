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أعدموه بعد اعتقاله حيا.. استشهاد منفذ حادث الدهس والطعن في حيفا (فيديو)

05:54 م الخميس 27 فبراير 2025

استشهاد منفذ حادث الدهس والطعن في حيفا

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وكالات

أُصيب 11 مستوطنًا إسرائيليًّا بينهم ثلاث حالات وُصفت بـ "الخطيرة"، مساء اليوم الخميس، في عملية مزدوجة بالطعن والدهس نفذها مقاوم فلسطيني قرب بلدة الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، أن العملية أسفرت عن 11 إصابة حيث صدمت سيارة مسرعة مجموعة من المستوطنين شمال شرق بلدة الخضيرة في حيفا، 3 منهم حالتهم خطيرة جدًا، بينما 4 حالتهم متوسطة، و4 حالتهم طفيفة.

وبحسب القناة الـ 13 الإسرائيلية، فإن منفذ العملية دهس مجموعة من الأشخاص وصدم مركبة للشرطة الإسرائيلية، ثم ترجل وطعن اثنين من عناصر الشرطة. قبل أن تعتقله الشرطة وتقوم بإعدامه بعد ذلك.

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حادث الدهس والطعن في حيفا إسرائيل قوات الاحتلال
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