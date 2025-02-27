بعد 5 شهور من مقتله.. مشاهد جديدة لعملية اغتيال حسن نصر الله (فيديو)

وكالات

بعد نحو خمسة أشهر من اغتياله، تداولت وسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو سجلتها كاميرات مراقبة للحظة اغتيال الأمين العام الأسبق لحزب الله، حسن نصر الله، في أواخر سبتمبر 2024.

وأظهرت اللقطات بداية سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بلغت تكلفة الهجوم الذي استهدف نصر الله في المقر المحصن نحو 6 ملايين دولار.

وشُيعت جنازة نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين، الذي تم اغتياله في غارة إسرائيلية في أكتوبر 2024، يوم الأحد الماضي في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت، بحضور آلاف المشيعين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهدت مراسم التشييع مشاركة واسعة من المجتمع الشيعي في لبنان، بالإضافة إلى وفود من العراق واليمن وإيران، رغم العواصف الثلجية التي ضربت البلاد.

وتزامنت عملية الاغتيال مع تصاعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، والتي اندلعت بعد هجوم أكتوبر 2023 من قبل حركة حماس على إسرائيل، ما أدى إلى تصعيد المواجهات إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024.

وعُلّقت صور كبيرة لنصر الله وصفي الدين في أرجاء ملعب كميل شمعون، الذي يتسع لنحو 50 ألف شخص، كما وُضعت شاشات عملاقة في الشوارع المحيطة لنقل مراسم الجنازة للمشاركين الذين لم يتمكنوا من دخول الملعب.

ويُعد نصر الله من أبرز الشخصيات السياسية في لبنان، إذ قاد حزب الله منذ عام 1992، مما جعله رمزًا مؤثرًا في المجتمع الشيعي بالبلاد.

وخلّفت وفاته فراغًا كبيرًا في قيادة الحزب وهويته، بحسب مراقبين.