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أول تعليق من الحزب الحاكم بتركيا على إعلان "أوجلان" التاريخي

05:26 م الخميس 27 فبراير 2025

إفكان علاء

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وكالات

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إفكان علاء، الخميس، إن حزبه ينتظر نتائج الدعوة التي أطلقها زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.

وأضاف علاء أن "جوهر الدعوة هو إلقاء السلاح وحل المنظمة الإرهابية.. نحن ننظر إلى النتيجة".

وشدد علاء أنه في حال "استجابت المنظمة الإرهابية لهذا النداء وألقت سلاحها وتجمعت وحلت نفسها فإن تركيا ستتحرر من قيودها".

وكان أوجلان دعا جماعته إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها، ونُقل عنه قوله "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه".

وصدر الإعلان التاريخي في إسطنبول وتلاه وفد من نواب "حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية" (ديم) المؤيد للأكراد والذي زار أوجلان في سجنه في وقت سابق من اليوم.

وتأسس حزب العمال الكردستاني عام 1978، وتعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي إرهابيا، وأطلق تمردا مسلحا ضد أنقرة عام 1984 لإنشاء دولة كردية. وخلف هذا الصراع أكثر من 40 ألف قتيل خلال أربعة عقود.

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