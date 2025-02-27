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وسائل إعلام إسرائيلية: 9 مصابين في عملية دهس بكركور جنوب حيفا (فيديو)

05:04 م الخميس 27 فبراير 2025

الشرطة الإسرائيلية

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 9 أشخاص خلال عملية دهس وقعت في كركور جنوب حيفا.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر طبي تأكيده إصابة 9 أشخاص في عملية الدهس قرب حيفا من بينهم اثنان بحالة خطرة جدا.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الشرطة اعترضت المركبة التي نفذت عملية الدهس بموقع آخر وأطلقت عليها النار.

وكانت مصادر للجزيرة أفادت بوقوع عملية دهس جنوبي حيفا، وبفرار سيارة بعدما صدمت عددا من الأشخاص.

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إسرائيل حيفا كركور الجيش الإسرائيلي
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