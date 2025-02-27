بالصور.. إصابات في هجوم مسلح على مطعم بتركيا

وكالات

تعرض مطعم في منطقة باغجلار بإسطنبول لهجوم مسلح نفذه شخصان مقنعان، حيث أطلقا النار على صاحب المطعم وأحد العاملين به قبل أن يلوذا بالفرار.

وحسب وسائل إعلام تركية، فقد أدى الهجوم إلى سقوط إصابات، تم نقلها على الفور إلى المستشفى.

بحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام تركية: "اقتحم شخصان مقنعان مطعمًا في المنطقة، وقاما بإطلاق النار على صاحب العمل، الذي يُدعى جميل، وعلى أحد العاملين في المطعم، ويدعى مراد، ما أدى لإصابة صاحب المطعم برصاصة في ساقه، كما تعرض العامل للإصابة برصاصتين في بطنه".

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، بعد تنفيذ الهجوم، فرّ المهاجمان ركضًا، بينما حاول بعض العاملين في المطعم الرد بإطلاق النار عليهما أثناء فرارهما.

تم تسجيل الهجوم بواسطة كاميرات المراقبة، حيث أظهرت اللقطات لحظة دخول المهاجمين إلى المطعم، بالإضافة إلى مشاهد إخراج المصابين من قبل الفرق الطبية ونقلهم إلى سيارات الإسعاف.