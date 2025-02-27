شرطة الاحتلال تعتقل منفذ حادث الدهس في حيفا

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، الخميس، إن منفذ العملية في جنوب حيفا دهس مجموعة أشخاص وصدم مركبة شرطة ثم ترجل وطعن رجلي شرطة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الشرطة اعترضت المركبة التي نفذت عملية الدهس بموقع آخر وأطلقت عليها النار.

وذكر مصدر بالشرطة الإسرائيلية، أن شرطيين تعرضا للطعن خلال عملية الدهس جنوب حيفا، لافتا إلى أنه تم اعتقال المشتبه بتنفيذه هجوم مفترق كركور قرب حيفا.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، بسقوط 10 مصابين في عملية الدهس والطعن في كركور حيفا بينهم اثنان بحالة خطرة جدا.

وأعلنت تقارير إعلامية إسرائيلية، وقوع عملية دهس جنوبي حيفا وفرار سيارة بعد أن صدمت عددا من الأشخاص.