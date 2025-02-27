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البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

04:58 م الخميس 27 فبراير 2025

البرلمان العربي

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القاهرة- (د ب أ)

أدان البرلمان العربي الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدًا أنها تشكل "تعديًا صارخًا على القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكًا صارخًا للسيادة السورية واستقلالها".

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن بيان للبرلمان العربي اليوم الخميس، أكد فيه أن هذه الاعتداءات الهمجية والانتهاكات الممنهجة التي يقوم بها كيان الاحتلال تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بدوره بإلزام كيان الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات، والانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة.

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البرلمان العربي الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للسيادة السورية
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