إعلان

في حادث دهس.. 10 إصابات بينها شرطيين طُعنا بمدينة حيفا

04:57 م الخميس 27 فبراير 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بوقوع عملية دهس جنوبي حيفا وفرار سيارة بعد أن صدمت عددا من الأشخاص.

وأشار الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، إلى سقوط 10 مصابين في عملية الدهس والطعن في كركور حيفا بينهم اثنان بحالة خطرة جدا.

وقالت القناة 13 العبرية، إن الشرطة اعترضت المركبة التي نفذت عملية الدهس بموقع آخر وأطلقت عليها النار.

وذكر مصدر بالشرطة الإسرائيلية، أن شرطيين تعرضا للطعن خلال عملية الدهس جنوب حيفا، لافتا إلى أنه تم اعتقال المشتبه بتنفيذه هجوم مفترق كركور قرب حيفا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة حيفا كركور حيفا حادث الشرطة الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان غدًا
بفارق 52 دقيقة.. تعرف على أقصر وأطول يوم صيام في رمضان 2025
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)