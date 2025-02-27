في حادث دهس.. 10 إصابات بينها شرطيين طُعنا بمدينة حيفا

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بوقوع عملية دهس جنوبي حيفا وفرار سيارة بعد أن صدمت عددا من الأشخاص.

وأشار الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، إلى سقوط 10 مصابين في عملية الدهس والطعن في كركور حيفا بينهم اثنان بحالة خطرة جدا.

وقالت القناة 13 العبرية، إن الشرطة اعترضت المركبة التي نفذت عملية الدهس بموقع آخر وأطلقت عليها النار.

وذكر مصدر بالشرطة الإسرائيلية، أن شرطيين تعرضا للطعن خلال عملية الدهس جنوب حيفا، لافتا إلى أنه تم اعتقال المشتبه بتنفيذه هجوم مفترق كركور قرب حيفا.