"قبو يوم القيامة".. طوق النجاة للبشرية بعد الحروب النووية

وكالات

لم تستبعد القوى العظمى حول العالم اندلاع كارثة نووية أو حدوث مجاعة تهدد الوجود البشري، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان استمرارية الحياة على الأرض عبر توفير الغذاء للناجين.

من بين هذه الإجراءات قبو سفالبارد السري المعروف بـ"قبو يوم القيامة"، والذي يقع في جزيرة نائية بالقطب الشمالي تابعة للنرويج.

يضم القبو السري الضخم مليون و100 ألف عيّنة بذور لما يزيد عن 6 آلاف نوع من النباتات في 100 دولة ومنظمة، محفوظة في درجة حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر، ما يجعل البذور صالحة للزراعة لمدة تصل إلى آلاف السنين.

وفي حالة انقطاع الطاقة الكهربائية عن القبو، يوفر المحيط الجليدي في القطب الشمالي البرودة اللازمة للحفاظ على البذور.

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وكانت الحكومة النرويجية أنشأت القبو الأكثر تحصينا في العالم عام 2008، كما أنه يفتح 3 مرات فقط على مدار العام، كان آخرها قبل ساعات لإدخال 14 ألف عينة جديدة من البذور للتخزين.

ويحرص المسؤولون عن "قبو يوم القيامة"، على عدن فتحه كثيرا حتى لا تتعرض البذور للتلف بسبب البيئة الخارجية.

واختارت الحكومة النرويجية موقعه بين الجبال، من أجل حمايته من الكوارث بما في ذلك الحروب النووية والاحتباس الحراري.