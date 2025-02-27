أسرى مفرج عنهم بينهم أطفال ونساء يصلون إلى غزة

وكالات

وصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون إسرائيل، عصر اليوم الخميس، بينهم أطفال ونساء، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

وذكرت الأناضول، أن الأسرى وصلوا إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى أنه تم نقل الأسرى إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.