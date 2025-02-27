تركيا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا

أنقرة- (د ب أ)

أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن لتحقيق السلام في حرب روسيا-أوكرانيا، بما في ذلك الوساطة وتسهيل المفاوضات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأوضح قورتولموش، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو في العاصمة أنقرة، أن "الحرب التي دخلت عامها الرابع، تسببت في مقتل آلاف الأبرياء ودمار المدن والبنية التحتية، وأنها تجاوزت كونها حربا بين دولتين لتصبح صراعا شاملا بين روسيا والغرب".

وأكد أن "تركيا كونها جارة لكل من روسيا وأوكرانيا، بذلت جهودا كبيرة منذ البداية لفتح قنوات الحوار ودعم المفاوضات لإنهاء الحرب".

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن بلاده "قامت بتسهيل عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وأنها حافظت على التزامها باتفاقية مونترو بشأن المضائق ومنعت مرور السفن الأجنبية غير الإقليمية إلى البحر الأسود".

أما فيما يتعلق بسوريا، قال قورتولموش، إن "تركيا تأمل في أن تسهم روسيا في إعادة بناء سوريا وإعمار المدن، وأن سوريا بحاجة إلى دعم دولي لتطوير مؤسساتها".





