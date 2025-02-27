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بريطانيا: سنرسل قوات إذا لزم الأمر للحفاظ على السلام في أوكرانيا

04:01 م الخميس 27 فبراير 2025

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

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وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الخميس، إن لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأتي في لحظة تاريخية مع الحرب في أوروبا.

وأشار لامي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه رغبة في السيطرة على جيرانه وبارع في التضليل والخداع ولا يستجيب إلا للقوة.

وأكد لامي، أن بريطانيا سترسل قوات إذا لزم الأمر للحفاظ على السلام في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الأربعاء، إن بلاده رفضت تجميد خط المواجهة في أوكرانيا عند وضعه الحالي ونشر قوات حفظ سلام أوروبية في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال للصحفيين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقبل بوجود قوات أوروبية في أوكرانيا للحفاظ على السلام.

وأوضح لافروف أن روسيا تعارض الفكرة المطروحة بوجود خط يفصل بين الجانبين، بحيث يكون جزء منه روسيا والآخر أوكرانيا.

وأضاف لافروف، خلال زيارة إلى الدوحة عاصمة دولة قطر، أن "هذا لن يحدث".

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ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني بريطانيا أوكرانيا
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